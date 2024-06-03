根據Yahoo奇摩拍賣的排名，今年度前五大股東會紀念品的企業，依序為「台泥」、「聯電」、「中鋼」、「台新金」、「開發金」。其中「台泥」更已連三年霸榜。

不僅如此，Yahoo奇摩新聞近60天內，股東會紀念品的相關新聞累計點擊量也破百萬，尤以「開發金」、「聯電」、「中鋼」紀念品新聞最夯，顯示股民對一年一度小確幸的高關注度。

而股東會紀念品熱潮也推動轉賣商機，從Yahoo奇摩拍賣「股東會紀念品專區」，也發現自5月起流量狂增20倍，業績更是翻倍漲。綜觀股東會紀念品熱搜榜，以環保永續題材最夯，台泥推出的「麥秸稈環保餐具組」採用環保材質製成、便攜實用。聯電則與熱門圖文畫家亞拉再度強強聯手推出「咖波聯名限定永續隨行杯」，網路討論度極高。中鋼「不鏽鋼砧板組」則是兼具料理生鮮、蔬果、瀝水3種功能。而台新金的「方型密封易撥罐」便於保鮮儲物，也讓婆媽趨之若鶩。開發金則祭出主打多功能用途的「野餐墊」，攤平成為大面積野餐墊，收折還可秒化身手提保冷袋，為主婦們的心頭好。

從網友購買行為也發現，王品餐券、7-ELEVEN商品卡等股東會紀念品因可直接變現，也在熱銷之列。