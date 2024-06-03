匯銀人士指出，美國4月個人消費支出物價指數（PCE）年增率為2.7％，如市場原先預期放緩，美元指數反應走弱、回跌至105之下， 加上台股大漲近400點，新台幣兌美元3日早盤強升近1.5角，升破32.4元最高見32.275元，但午後匯價豬羊變色，隨外資轉為匯出，升幅逐步收斂，大致在32.4元下方震盪。

匯銀人士也說，近期央行看起來沒有太多動作，主要是外資雙向進出，而進出口商也僅是零星拋補，市場流動性足夠，央行僅在盤初新台幣強升時進場接盤，午後匯價回貶也有少量布單，為市場增添流動性為主，影響盤勢仍以外資主導。

根據央行指出，美元指數回落0.15％，主要亞幣都有反應向上，韓元狂升0.61％最強，其次為新台幣升0.07％、星幣升0.04％，但日圓平盤作收、人民幣小跌0.03％。

近期亞幣似乎走勢分歧，外匯交易員說，今天午盤前美元指數稍稍反彈，觀察其他幣別都有回貶，但新台幣反應較慢，到了下午才反應回落，主因就是台股表現太好，撐住上午升值動能，但午後隨外資匯出，才逐步走跌回落，近期台股續強吸金力十足，成為新台幣強過其他亞幣關鍵。

交易員也說，本月超級央行月，歐洲央行打頭陣，市場可能轉為觀望，外資也不脫離雙向操作基調，而美國聯準會降息題材逐步消化，市場反應已不如先前劇烈，預計新台幣還是走在區間盤整為主，短線新台幣預計先在32.25～32.5元區間徘徊。

另，近期亞幣走勢稍微脫鉤，相較新台幣及韓元5月反彈，日圓及人民幣仍是貶值，交易員認為，近期日本央行公開表示有進場干預匯價，但實際效果不大，日圓真的要反彈恐要等到日本升息，加上美國降息後，利差縮小才可能讓日圓翻揚。