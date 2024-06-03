全球首座IKEA空中花園今（3）日於台中店頂樓盛大開幕，現場由IKEA宜家家居集團與台中市政府雙方代表進行開幕儀式共同歡慶，空中花園六大特色空間設計，展現IKEA對永續理念的實踐，獨家拍照點與落地大型IKEA植栽排字，也吸引大批消費者前來逛店與拍照打卡，成為台中熱門的新興景點！

歡慶全球首座空中花園開幕，IKEA將於6／23前連續三個周末，安排一系列精彩表演，包括贈送限量花朵造型氣球的歡樂大偶小丑、充滿奇幻感的泡泡魔術秀，以及歡樂氣球人的神奇氣球演出，讓人驚喜不斷！

此外，宜家卡卡友只要在6／23以前，到綠意迷宮中尋找IKEA永續小答案填答問卷完成指定任務，即可獲得永續好禮乙份；只要拍照打卡上傳至IKEA台中店粉絲團，還可以抽實用的戶外家具家飾等多項好禮。

IKEA台中店空中花園3日盛大開幕，牛奶公司集團IKEA宜家家居集團董事凌思卓（Martin Lindstrom）表示，IKEA台中店已在地深根11年，空中花園的開幕對IKEA而言，是一個創新、永續發展和在地連結的新里程碑。IKEA相信，家不僅僅是一個居住的地方，更是一個孕育夢想、創造回憶與家人團聚的地方，並將這個理念從家延伸到了戶外，在台中市中心打造了一個城市綠洲，提供獨特的購物體驗和場所。

凌思卓強調，這座空中花園，不只是IKEA台中店的一部分，它也證明了IKEA對永續發展的承諾。IKEA希望這座空中花園，為顧客提供一個遠離塵囂的地方，同時也支持當地的生物多樣性，並創造一個能讓每個人都感到喜悅和激發靈感的地方。

生態綠化是IKEA台中店的建築物特色，頂樓IKEA空中花園達2,134平方公尺，加上外觀大範圍植栽牆，提高了城市綠化與美感，並在周遭種植闊葉大喬木129株，全店綠化的總面積逾7,000平方公尺；同時，頂樓也設有太陽能光電板，2023年總發電量超過31萬度電，相當於一般家庭900戶一個月的用電量。

IKEA空中花園不僅是一個美麗的休憩場所，更是對IKEA永續發展的堅定承諾，透過各種創新的方式展現，共分成六大特色區：包括Hej IKEA植栽排字、城市花園、IKEA露天花市、結合永續小知識打造的綠色迷宮遊戲空間、運用NAMMARO系列戶外家具打造的異國風休息區、以及戶外餐桌派對。