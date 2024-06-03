寶林茶室食物中毒案件至今2個多月，仍有2位患者還在加護病房，近日傳出有受害者因需自行支付龐大醫療費用到處向親友借錢，台北市政府信誓旦旦說不會求償無門，如今卻要等司法確認後再談賠償問題，讓受害者無法接受，社會局回應，3日已收到相關資料，目前於撥款程序中。

台北市社會局秘書歐嘉竣表示，寶林案發生至今 ，市府統合衛政、法務、社政提供協助，因案件狀況特殊，受害人可能面對龐大醫療費用負擔之壓力 ，因此市府特別決議，針對重症個案醫療加護病房費用 ，先由醫院提供醫療費用帳單，並交由衛生局彙整相關收據後先行墊付，經費由北市重大災害捐款支應。

歐嘉竣說，有關新聞提及台南黃小姐案，因個案已經先自行支付費用，經社會局協助，近日已收到相關資料，目前於撥款程序當中。寶林食物中毒案發生後，社會局針對寶林中毒受害者及其家屬，已啟動一案一社工進行關懷訪視，並提供慰問情緒支持與轉介法律諮詢。