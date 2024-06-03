寶林茶室食物中毒案件造成4名個案死亡，有被害人表示，台北市府拖延團訟及未提假扣押一事，法務局長連堂凱表示，假扣押的申請人必須是債權人，也就是本案的被害人，市府在案發的第一時間都有提供給每位被害人律師聯繫方式，截至目前尚無收到家屬個別提起假扣押之意願。

連堂凱表示，法務局4月19日即提供「團訟意願書」給社會局社工人員，轉給事件關懷對象及家屬填寫後，回傳法務局統整，並於5月1日函詢消基會協助團訟意願，5月20日經消基會正式函覆同意依消費者保護法就本案事件於受讓20人以上消費者損害賠償請求權後，提起團體訴訟，並由消基會訂6月13日舉行說明會。

連堂凱說，是否參與團訟需給當事人及家屬審慎評估與決定後，提出意願書，市府及消基會並無拖延。被害人選擇個人訴訟或加入團體訴訟，二者是獨立程序，市府尊重每一位受害者的意願，並盡力給予協助。

法務局表示，假扣押聲請必須是債權人，也就是被害人，寶林事件市府非受害人，與基泰大直事故有別，家屬部分第一時間市府透過社工提供律師諮詢，如家屬有委任律師提起假扣押需求，市府將補助律師費用。

法務局說明，事件發生時，市府即啟動相關機制，提供受害者及其家屬法律諮詢及假扣押聲請委任律師費用之補助，由家屬及律師評估，截至目前尚無收到家屬個別提起假扣押之意願，先前也與財團法人犯罪被害人保護協會、消基會同步確認，2會目前經評估無提出假扣押之規畫。