國會改革修法通過後，引發藍綠支持者爭論，更傳出有意醞釀罷免立委的聲浪，並列出「最可能罷免名單」。資深媒體人董智森認為，國民黨必須報復，否則就軟了，而反擊最好的目標就是吳思瑤，如果不能做到底，國民黨死無葬身之地，

董智森3日在中天電視《大新聞大爆卦》指出，柯建銘現在不能接受的是已經沒有過去的地位，且他最痛恨的人就是黃國昌。國民黨現在很好打，要打鐵趁熱，因為黃國昌只做這一會期的民眾黨總召，下一會期不一定，國民黨一定要在這一會期，把想過的法案推到底。

董智森直言，目前剛好是國民黨和民眾黨結合最密切的時候，將士用命，也不用管青鳥，青鳥的票也不會投給藍白，民進黨叫他們做什麼他們就做什麼。老百姓抱怨的是執政黨，又不是在野黨，國民黨還當自己是執政黨？民進黨要廢考監，就給他廢啊！不要怕東怕西。

董智森說，吳思瑤過去仇恨值不高，但現在扮演女戰狼，扛下民進黨的鍋，這個鍋是柯建銘讓她背的，柯建銘大概覺得對吳思瑤有點不好意思，才會突然寫文章讚美吳思瑤。

董智森提到，過去羅智強曾經發動罷免吳思瑤，吳思瑤靜悄悄，好幾個月不敢講話，台北市幾個綠委都嚇到。因此，國民黨點名罷免名單，其中仇恨值最高的應該是吳思瑤。

董智森強調，民進黨現在想罷免基隆市長，國民黨必須報復，否則就軟了。反擊最好的目標就是吳思瑤，選票結構上要扳倒吳思瑤很容易。政治希望不用報復，但對民進黨是沒有辦法的，如果不做到底，國民黨死無葬身之地。