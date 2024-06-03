「HSBC Ⅹ TWSE Taiwan Conference 2024」台北國際引資活動邀請約40家台灣上市櫃公司出席，與來自台灣、美國、英國、韓國、新加坡、香港、中國大陸等地投資人，預計將有近150場次一對一會談，透過上市公司與投資人雙向交換意見的機會，讓全球機構投資人看見台灣優質企業。本次兩日活動除有一對一會談外，亦有舉行與主管機關及證交所之會談，及證交所演講論壇等活動，使機構投資人了解台灣資本市場最新發展及未來方向。

台灣證券交易所總經理簡立忠表示：「今年以來，國際政經情勢多變，但台股表現穩健。受惠於AI及半導體產業的蓬勃發展，加權股價指數自3月底以來已突破2萬點。這不僅是60多年來的新里程碑，也延續了去年全球市場的優異表現。台灣的半導體產業鏈相當完整且健全，在全球半導體供應鏈中有關鍵地位。證交所大力鼓勵更多新經濟企業在台上市，引導多元產業發展，使企業發揮群聚效應，孕育創新繁榮的護國群山。」

簡立忠另外補充：「證交所積極打造一個友善的ESG投資環境，帶動企業共同實踐永續發展，讓ESG成為台灣企業在國際競爭之利基，並提升我國資本市場整體競爭力。」

滙豐台灣區總裁暨滙豐（台灣）商業銀行總經理陳志堅表示：「滙豐在台灣資本市場中扮演著重要角色；滙豐銀行在台灣是前兩大的外資保管銀行，滙豐證券在外資券商交易量亦排名前十，也是少數在台灣提供複委託業務且在台灣擁有專業研究團隊的外資券商。滙豐證券台灣股票研究團隊更連續五年獲得《亞元雜誌》（Asiamoney）最佳團隊肯定，這些都是滙豐集團持續在台灣資本市場耕耘的成果。」

有別以往引資活動，藉由本次盛會，證交所將同時舉行機構投資人觀點論壇，特別邀請滙豐集團（HSBC Group）、貝萊德（BlackRock）與ISS-Corporate等專業機構，以機構投資人投資決策觀點，及公司治理、資訊揭露與永續發展等相關議題與上市公司代表進行分享。國內上市公司董事、監察人、總經理等代表共約300人參與，證交所期許上市公司可藉此機會了解外資投資人需求，引導公司更積極推動永續發展等策略，打造一個公平、高效且永續發展的資本市場。