啦啦隊女神林襄先前擔任ANYBEARS代言人，還曾帶著師妹張雅涵和李芷霖，一起現身西門町旗艦店擔任過一日店長。怎料，現在三人所屬經紀公司「莉奈文創」今（3）日發出聲明，表示要終止合作。據悉，ANYBEARS所屬公司諷林火杉設計股份有限公司還有7位數尾款，尚未付清。

莉奈文創聲明提到諷林公司邀請林襄擔任代言人，張雅涵及李芷霖擔任品牌大使，替ANYBEARS宣傳行銷，3位藝人已完成相關合約工作，且雙方公司也都確認過，但是諷林公司卻沒有付清報酬，一再催討但卻一直沒有收到應有的報酬。諷林公司迄今仍一再藉詞推託、拒不付款，「顯然是一間沒有誠信而不值得合作的公司，故本公司前已發函提前終止合作」諷林不得再銷售3位藝人周邊和宣傳。目前正在尋求司法管道捍衛自身權力。

莉奈文創《終止合作聲明》。（圖／經紀人提供）

莉奈文創《終止合作聲明》全文如下：

一、有關諷林火杉設計股份有限公司(下稱諷林公司)前就其所屬品牌『ANYBEARS』之行銷等相關活動，陸續邀請本公司旗下藝人林襄擔任代言人，暨張雅涵及李芷霖擔任品牌大使，並參與諷林公司舉辦之卡牌、SOGO、澳門及代言等相關活動，本公司藝人均已完成相關合約工作且經雙方公司共同確認；然因諷林公司遲未能完全給付上開報酬，而經本公司一再催請付款，諷林公司始出面確認其尚有未付報酬，並由負責人黃克誠先生為連帶保證，就此，本公司基於信任，始同意諷林公司於2024年3月29日前清償全部款項，此均有雙方簽訂之協議書面為憑。

二、詎料，諷林公司屆期仍未給付任何款項，經本公司多次催討，諷林公司迄今仍一再藉詞推託、拒不付款，顯然是一間沒有誠信而不值得合作的公司，故本公司前已發函提前終止合作、要求諷林公司不得再銷售任何本公司藝人之周邊產品或為相關宣傳活動，而經查閱司法院裁判書系統，更發現除積欠本公司之款項外，諷林公司與黃克誠先生對外亦積欠多筆款項且金額甚鉅，以上一併提醒消費者及相關合作廠商、藝人注意，本公司亦將持續透過司法救濟程序，以維護本公司及藝人權益，特此聲明。