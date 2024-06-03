信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，4、5月房市交易表現都維持暢旺，反映在建物買賣移轉棟數上，就呈現26％的移轉年增率，延續去年下半年以來雙位年增的表現，不過5月地政機關可以辦理過戶的天數有23天，比起4月多出15％的工作天數，因此反映在月增率5月就增加了17％。

統計顯示，六都合計5月移轉棟數2.68萬棟，若以區域來看表現狀況一致，六都的移轉棟數月增率在11％~24％，表現搶眼的是高雄市，5月建物買賣移轉棟數5,194棟，年增47.3％，月增24％，主因應是當地4月買氣熱絡，且5月有交屋帶動移轉量增加。

台中市4,918棟，月增21％且年增21％，台北市2,966棟，接近單月3千棟的水準，月增19％且年增16％，新北市則是突破6千棟，6,636棟月增11％且年增19％，桃園市4,276棟月增15％且年增15％，台南市2,843棟月增17％且年增高達46％。

曾敬德指出，5月移轉反映4月的市場交易狀況，5月市況也表現不錯，推估6月移轉還是有可能維持年增表現，不過去年下半年房市開始轉熱，預料年增率將會開始收斂。