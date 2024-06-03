日本進口水蜜桃及蜜柑禮盒是LOPIA一大賣點。（宏匯廣場提供）

宏匯廣場佳麗寶海洋友善ALLIE防曬組，優惠近6折、特價765元。（宏匯廣場提供）

端午節將至，百貨也因應連假、暑假潮提前佈局，包括高雄SKM Park Outlets年度美國嘉年華來臨，可一覽道地美式風格場景，新光三越台北南西店引進人氣IP雙展迎年輕族群、新莊宏匯廣場繽紛夏日購最後期限，日本進口超市也登陸新莊，人氣滾滾。

SKM Park Outlets高雄草衙一年一度的美國嘉年華登場，有全台唯一原創「NOW SHOWING」及「STAGE」雙場景設計，將摩登元素與美式風格融合，感受美國周獨特風情，6月7日起至7月28日活動期間新光三越會員扣會員點數20點，即可抽美國舊金山雙人來回機票、扣40點累計2次，扣愈多中獎機率愈大。此外，活動期間凡姓名中有「美」、「國」任1字者，即可享鈴鹿賽道樂園390元全日暢遊優惠價。，姓名中有「美國」且順連一起，則享當日鈴鹿賽道樂園全日暢遊免費。

新光三越台北南西店迎來人氣IP展覽，喜歡露營的朋友，推薦「鯊魚先生－CAMPING FESTIVAL」快閃店，即日起至7月8日登場，有鯊魚先生和小夥伴圍著營火聽音樂的「CAMPING FESTIVAL主視覺區」，現場並推出近20款全新鯊魚先生周邊商品；另「我不是胖虎—胖虎圖鑑」期間限定快閃店也同樣至7月8日，胖虎首度化身成各種動物，讓粉絲一飽眼福，還有近30款全新周邊。

新莊宏匯廣場「繽紛夏日購」即日起至6月5日最後登場，超級匯會員當日累計消費滿3000元贈100元電子抵用券。另日本人氣超市LOPIA也於6月初正式在宏匯廣場開幕，一開幕吸引近千名顧客，包括日本和牛A5燒肉、麝香葡萄、蘋果、手工可麗露、阿夫利泡麵等商品，現在在新莊都可以買到，熟食區的現烤披薩、肥美鮭魚壽司也是民眾爭相搶購的熱門商品。

「我不是胖虎－胖虎圖鑑」期間限定快閃店即日起在新光三越台北南西店登場。（新光三越提供）

「鯊魚先生－CAMPING FESTIVAL」快閃店即日起在新光三越台北南西店登場。（新光三越提供）