以色列軍方(IDF)表示，星期一早上，葉門叛軍青年運動組織(Houthi,也稱胡塞組織)對以色列艾拉特港(Eilat)發射彈道飛彈，所幸提前被以色列遠程防空系統查覺，導引「箭式」(Arrow)飛彈擊落，碎片落在紅海，並沒有造成間接影響。

以色列時報(Times of Israel)報導，以色列國防軍表示，這枚地對地飛彈「是從紅海方向」發射，目標可能是以色列的艾拉特。雖無法證明，但是艾拉特當地就有拍攝到飛彈軌跡，在天空中出現了煙霧。

事件發生期間，艾拉特市拉響了空襲警報，警告有飛彈來襲，居民立即疏散。

報導稱，這次空襲並非只有一枚，而是接連發射數枚彈道飛彈、巡弋飛彈和無人機，的絕大多數都被以色列防空系統攔截，或者失去準頭未擊中目標。只有一枚巡弋飛擊中以色列，不過也只是艾拉特附近的一片空地。

青年運動叛軍自2014 年佔領了葉門首都沙那，並控制了該國大約一半的地區，他們有如此實力，是因為獲得德黑蘭的支持，他們與哈瑪斯都屬於同一陣營，口號是「美國去死，以色列去死，詛咒猶太人，伊斯蘭勝利」。

自去年11月以來，該組織持續對行經紅海的商船和軍艦開火，造成數艘商船受損，甚至沉沒，危及亞洲、中東和歐洲之間全球貿易關鍵航線的航運。

伊朗也在四月對以色列發動了前所未有的攻擊，動用了數百架無人機和飛彈。