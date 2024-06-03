長庚醫科公司在嘉義縣馬稠後產業園區後期標得5381坪土地，將投資35億元興建全新智能化廠房，3日吉時舉辦動土典禮。（呂妍庭攝）

長庚醫科公司在嘉義縣馬稠後產業園區後期標得5381坪土地，將投資35億元興建全新智能化廠房，3日吉時舉辦動土典禮。（呂妍庭攝）

長庚醫科公司新廠動土典禮由長庚醫科公司董事長楊麗珠主持。（呂妍庭攝）

長庚醫科公司董事長楊麗珠指設廠除擴大原醫材產品產能外，也規畫成立速凍工廠，跨入速凍食品產業。（呂妍庭攝）

長庚醫科公司2022年在嘉義縣馬稠後產業園區後期標得5381坪土地，將投資35億元興建全新智能化廠房，3日吉時舉辦動土典禮，預計2026年下半年投產，長庚醫科公司董事長楊麗珠表示，此次設廠除擴大原醫材產品產能外，另也規畫成立速凍工廠，跨入速凍食品產業，將結合嘉義縣豐富、多樣化的農產食材，打造在地供應鏈，未來可提供全台長庚醫療體系住院病患、家屬及員工供餐使用。

長庚醫科公司為專業醫療器材研發與製造大廠，主要生產病房用設備、生理監測儀器及智慧醫療相關產品，其所生產醫用電動床已成為各大醫療院所使用領導品牌，市占率達70％以上，近年配合南向政策，長庚醫科積極拓展東南亞等外銷市場外，因應市場需求，將投資35億在馬稠後興建全新智能化廠房。

楊麗珠說，全新智能化廠房樓地板面積達9585坪，未來嘉義廠除生產既有產品外，還將跨足速凍食品、中醫產品及醫用口罩等產業，並採自動化、智慧化、節能化工廠管理。

「讓醫療產品國人製造、國人使用！」楊麗珠表示，引進更好的技術，如電腦斷層、核磁共振等大型儀器就有辦法自己修復，也因應電子病歷資訊化、提升管理效能等需求，擴廠有其必要，在嘉義縣也可提供更多工作機會。

今嘉義縣長翁章梁、副議長陳怡岳、長庚醫療財團法人董事長王瑞慧、總執行長潘延健、嘉義長庚醫院院長楊仁宗、朴子市長吳品叡及鹿草鄉長嚴珮瑜等人，與楊麗珠、長庚醫科公司總經理陳士哲及松暉營造董事長邱政賢等人共同執鏟動土。

翁章梁說，嘉義縣跟長庚、台塑集團非常密切，嘉義人對長庚、台塑系統也很有好感、充滿感恩，像嘉義縣老舊教室，很多都有王永慶董事長的痕跡，今天長庚醫科公司正式動土，未來經營不只是醫材，還包括速凍、營養餐，這此都能跟嘉義縣的農業可以結合的地方。

翁章梁表示，很高興長庚醫科公司新廠動土，為在地帶來新的活力，嘉義優鮮也可與速凍食品結合，對於未來醫療品質提升非常有信心，盼工程圓滿順利，也相信在企業的投資帶動下，馬稠後、縣治特區、嘉義科學園區等區域，將變成嘉義縣非常重要的新市鎮。