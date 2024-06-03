中華職棒、中華棒協選訓委員3日召開選訓會議，針對今年底世界12強棒球賽中華隊80人大名單，和7月中職明星賽中華隊30人名單進行討論，其中80人觀察大名單選手包括中職66人、業餘2人、旅外12人，至於WBSC大會規範的45人名單預計在9月中提交，28人最終名單在10月份提交，而明星賽的中華隊30人名單，則將於6月12日記者會亮相。

中華隊總教練曾豪駒表示，從中職開季到目前為止都有在觀察每位選手狀況，列出大名單主要是希望能有多點時間去觀察，期盼最終能設定出最好的中華隊陣容，目前大名單內包含中職、業餘和旅外選手。

曾豪駒補充，國內、旅外好手眾多，每位選手都有優點和特色，確實較難選擇，接下來將透過長時間觀察，不管是選手狀態或是成績表現，都將列入最後參考依據，希望挑出最好的選手加入陣容，而12強中華隊球員，也會在今年7月20、21日在台北大巨蛋進行的中職明星賽，和中職明星隊過招，30人名單會在6月12日記者會公開。

中華職棒聯盟秘書長楊清瓏指出，接下來會安排中華隊12強代表隊總教練曾豪駒、情蒐統籌教練陳瑞昌、國際組成員一同前往國外視察，情蒐小組會把旅外選手的狀況跟相關數據提交給曾總參考，而訪視對象還會再討論，目前暫定於明星賽後7月底出發國外進行選手視察。