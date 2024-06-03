民進黨政策會執行長王義川日前聲稱，可以用手機基地台訊號辨別參與青鳥行動與519小草集會的人群差異，引發各界砲轟政治偵防。似為擺脫失言闖禍爭議，王義川2日又改口說自己沒有資料，是看影片跟現場「用膝蓋想也知道」，討論不斷。日前曾放話對賭一百片雞排的媒體人黃揚明傻眼直呼，果然改口、雞排沒得發了。國民黨立委賴士葆則質疑，在整個國家機器出面滅火，王義川也翻供之下，最後的結果恐怕不了了之。

「憨川果然改口了！」黃揚明今(3日)發文直呼「雞排沒得發了？」他轉發粉專「不禮貌鄉民團」酸文：都凹成這樣了，應該可以平安下庄了吧？

賴士葆表示，選前民進黨搶救義川大兵，選後繼續搶救，只是方式很特別，或切割、或裝不熟、或不知情，目的就是要淡化侵犯個資人權的疑慮。NCC立即找來三大電信商，並發聲明沒有提供任何資料給王義川。數發部強調，一般民眾或公司要取得用戶號碼和電信客戶資料庫，用來分析用戶年齡層的可能性極低。那麼王義川的資料哪裡來？

賴士葆直批，王義川改口比翻書還快，現在說他自己沒有手機訊號的資料，相較於他過去上政論節目說透過手機訊號定位，能分析青鳥行動、小草群眾、還有選前造勢民眾的年齡層不同。2日他自己洗白是透過看人、看直播、看影片、甚至說連用膝蓋想都知道。從過去言之鑿鑿的科學化手機訊號數據，淡化成模糊化膝蓋想都知道，透過大眾媒體出爾反爾、天旋地轉大翻車改口，簡直把社會大眾都當戲耍一般。

「是誰給執政黨政策會的執行長期監控民眾的手機個資作為政治偵防？」賴士葆質疑，過去8年的全面執政，黨國一體相互為用，太多無法監督制衡的角落，是否資料來自檢調？或是防疫期間施打疫苗的個資？或者領振興券的個資？北檢已經立案調查，但是從現在整個國家機器都出面滅火，連當事人王義川都公然反口供，最後的結果恐怕不了了之，變成都是大家誤解一場，或是過度延伸解讀了？