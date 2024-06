由新加坡宜居城市中心(CLC)和市區重建局(URA)共同主辦的「世界城市高峰會world cities Summit」,3日開幕,高雄副市長林欽榮帶隊,參加今年已邁入第九屆論壇,與近上百位國際城市首長代表及國際大型企業人士,交流高雄數位城市轉型的發展經驗。

新加坡國家發展部長李智陞開幕致詞指出,新加坡積極推廣宜居城市,面對氣候變遷及超高齡時代來臨,是世界各城市均要面臨的挑戰,應該深化跨國界的城市合作夥伴關係,並超前部署與相互學習,以面對未來的城市挑戰。

新加坡副總理王瑞傑,則在演講時,提及以人為本的城市創新,是城市轉型的核心,朝向具韌性、包容的城市之經濟、產業、醫療等多元面向的永續發展。

高雄副市長林欽榮3日下午應大會之邀,出席發表主題為「以人為本-港口城市未來」的分組論壇發表,林欽榮則代表高雄上台發表「從高雄市經驗中實現以人為本的智慧城市Enabling People-Centered Smart City: Best Practices from the Kaohsiung City Experience」專題演講:展現高雄近年致力於發展智慧城市領域發展成果。

他說,會上他與主持人淡馬錫國際營運合夥人Andrew Tan、鹿特丹市副市長Vincent Karremans、雅加達區域發展規劃局局長Atika Nur Rahmania、釜山廣域市副市長李俊承、南非 V&A Waterfront執行長David Green及孟買都會區發展局首席城鎮規劃師Shankar Deshpande,共享港灣城市發展經驗。

林欽榮指出,與會者均是港口城市的城市規劃者、港口業務相關人士,大家對於高雄如何能從重工業城市,積極轉型成為智慧科技城市充滿高度興趣,他講述高雄如何發揮自身優勢為臺灣第一大港,同時是國際貨櫃大港,居於亞太地區航運樞紐位置,如何透過城市轉型,接軌全球重要港口城市,經歷「市港合一」的重要變革,打破港口與城市間圍籬,實現港灣再造的蛻變歷程,推動城市轉型的智慧治理經驗。

林欽榮表示,高雄積極配合中央推動半導體廊帶政策,吸引台積電、ASML等大企業投資,布局高雄半導體、AI及IC等智慧科技產業聚落;建立捷運、輕軌等低碳交通網絡,讓緊鄰港灣的亞洲新灣區,轉身為智慧科技創新園區,並有效結合水岸空間多元使用,成為智慧創新園區企業總部和研發培訓中心的樞紐。

同時,林欽榮也與在場各城市代表,分享高雄藉由明確的願景及強而有力的領導,引領高雄在短時間內,推動城市轉型及產業加值的絕佳契機,期能積極參與國際城市交流,並透過多邊交流合作來創造商機,也是高雄目前重要的城市發展策略,正如此次城市對談,有助於高雄深入瞭解各城市,如何定義問題並尋求解決策略方案,也將帶給高雄更多啟發,轉化為未來城市發展長期規劃與執行的創新能量。