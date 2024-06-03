澳洲財政部引用外商投資法條要求與中國相關的投資者出清當地稀土礦商的股權，理由是為保障國家利益。收到此項命令的公司包括由中國公民吳域瀟在新加坡註冊的域瀟投資基金，以及與其相關的4家關聯公司。

據《澳大利亞廣播公司》（ABC）報導，澳大利亞財政部長查默斯(Jim Chalmers)在一份聲明中稱，財政部已發布命令，要求域瀟基金(Yuxiao Fund)和4家關聯公司，減持他們在北方礦業（Northern Minerals）公司的股份。此項決定是根據澳洲外資投資審核局(FIRB)的建議作出的，目的是保護國家利益，確保遵守外商投資框架。

北方礦業公司正在西澳大利亞開發布朗斯山脈（Browns Range）稀土礦場項目，目前稀土行業因其在綠色能源和國防領域的用途而變得愈來愈具有戰略意義。

報導說，收到命令的5家公司出售其股份大約佔北方礦業公司已發行股票的10.4%，根據財政部命令，域瀟基金有60天的時間出售其在去年9月購買的8000萬股。其他被勒令在60天內出售股份的外國股東包括黑石資源公司與另2名可能為華人股東Ximei Liu與Xi Wang。

在此之前外媒曾報導，域瀟基金是中國公民吳域瀟在新加坡註冊的私人投資基金，北方礦業公司表示，該公司由中國濟南域瀟集團董事長吳濤控制，該公司也在非洲莫三鼻克投資稀土礦。

報導說，澳洲政府曾在2023年2月限制域瀟基金增持北方礦業的股份