桃園市長張善政和桃園市農會理事長李文政3日共同簽署「捷運綠線G07站捷運設施移設」合作意向書。(蔡依珍攝)

桃園首條自建軌道捷運綠線將於G07站和台鐵共構，受限空間原規畫在遠東百貨前廣場設置4層樓高的通風豎井，讓桃園市長張善政也直呼「唐突」，經捷運局協調，遠百建物所有權人、桃園市農會同意未來重建時將通風井納入開發大樓內，並增加地下街連通，雙方3日簽訂合作意向書，讚未來桃園火車站將會是北台最亮眼新星。

捷運局長劉慶豐說，捷運綠線G07站原將出入口及通風豎井設在廣場空間，高達11.45公尺、占地約30坪，卡在桃園遠東百貨前，影響動線也有礙觀瞻，經檢討後已降為6.5公尺，考量綠線將於2030年全線通車、桃園遠百租約也將在2033年到期，捷運局便與遠百的建物所有權人、桃園市農會洽談捷運整體開發可行性，只要農會未來打掉重建時，將通風豎井納入開發大樓內，讓廣場更開闊，新大樓也可與車站直接連通，讓捷運帶動整體發展，台北忠孝復興站就是一例。

張善政說3日在簽署「捷運綠線G07站捷運設施移設」合作意向書中表示，桃園車站未來規畫有捷運綠線、棕線及桃園鐵路地下化等3條大眾運輸路網匯集，勢必成為北北桃地區重要交通節點，桃園市農會以開闊心胸願意接受合作案，未來遠百前面廣場不會有唐突的通風豎井，農會也能獲得容積獎勵，創造雙贏，桃園市農會改建的大樓將與台鐵大樓變成桃園火車站前雙塔地標，將成北台最亮眼新星，絕不會輸南港、松山等站。

張善政也提到，桃農綜合農產品批發市場附近也有捷運橘線車站，未來也可攜手合作開發，他認為，大樓要比捷運早蓋好讓店家進駐，屆時捷運一通商業產業馬上受惠，直指桃園許多其他的車站原本腹地面積小，期待與農會合作的案例可讓其他地主學習效法，共創雙贏模式。

桃園市農會理事長李文政也不諱言，巨大煙囪擋在百貨公司大樓前面實在太難看，火車站前一定要有寬闊場域才有前景，能帶動人潮，他也允諾未來農會改建後的大樓一定更好看，「桃園不會輸！」

李文政也提到桃農綜合農產品批發市場是由桃園市各級農會共同投資經營，高達1.5萬坪土地，且同樣有捷運經過，可當捷運整體開發案的示範點，向張善政喊話：「跟農會的土地合作不會有圖利廠商問題！」呼籲一起為了前瞻性，共同打造桃園市。