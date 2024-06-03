Netflix首部續約華語獨家懸疑推理影集《誰是被害者：第2季》將於6月21日全球上線，主演張孝全、許瑋甯、王識賢、李沐強勢回歸，還加入海內外重量級卡司蘇慧倫、藤岡靛以及劉俊謙，共同捲入一起全新命案，3日釋出正式預吿，也曝光曾敬驊、陳姸霏、劉子銓等新生代大勢演員都將在新一季中扮演關鍵角色。

許瑋甯飾演的徐海茵從記者轉職到林明誠（劉俊謙 飾）創辦的基金會擔任公關，卻發現他溫暖陽光的外表下，藏有不可告人的秘密，他竟擁有一張15年前的命案關鍵合照，照片上的人皆是兇手的目標。近期話題演員劉俊謙在劇中飾演一名救助失家青少年的基金會創辦人林明誠，卻在溫文儒雅的背後暗藏另外一面，他語帶保留地說：「林明誠有很多面向會在劇裡一一呈現。」

蘇慧倫、張孝全、王識賢劇中合力辦案。（Netflix提供）

首次與劉俊謙合作，許瑋甯透露劉俊謙是劇組的「團寵」，個性可愛又禮貌、總是收穫劇組團隊讚譽直呼他是個陽光大男孩，同時也分享到兩人之間默契十足：「有幾次我們都已經講完台詞了，但導演還沒喊卡，我和俊謙只好繼續演，他總是能接著我的話演下去，這讓我每次在跟他拍攝的時候都是充滿期待的！」

劉俊謙劇中藏有不可告人的秘密。（Netflix提供）

劉俊謙則分享了兩人第一天拍攝的暖心事，他透露自己當時因緊張直問許瑋甯：「我中文會不會講得很奇怪？」結果意外獲得許瑋甯的鼓勵，讓劉俊謙現在回想起來，都還是覺得很溫暖，直說許瑋甯是一個「很會安慰人」的好對手，更大讚跟許瑋甯合作很安心！曾說自己是首季粉絲的他，也搶先透露：「第二季的故事情節同樣跌宕起伏環環相扣，視覺畫面更是精彩逼真。相信每一集都會揪住觀眾的心，也希望全新的搭配組合激起的化學反應可以帶給觀眾全新的感受。」