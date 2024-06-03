29日研討會邀請到在地產學專家分享電池產業趨勢與資訊，研討會由台灣電池協會常務監事汪嘉媛、西門子數位工業總經理Aditya Ramkrishna主持開場，工研院材化所呂承璋博士分享「新世代電池趨勢」，西門子亞太區電池產業總部及西門子自動化事業部顧問專家分享電池回收設備助力循環經濟、電池芯製造設備的解決方案，電池模組與包裝相關產製設備的解決方案；西門子工廠自動化事業部專家談到如何藉由AI應用提升電池芯生產品質。並特別邀請清華大學動機系博士團隊分享數位孿生如何加速電池設備的開發進程。

西門子公司指出，西門子數位企業解決方案，透過虛實整合的前瞻技術，為電池生產設備建構快速、高效以及數據透明的精簡製程。運用在地化的數位化技術支援，與產業共同推動電池生產供應鏈的永續效益，率先立足雙軸並立的新時代。

兼具軟體與硬體兩大元素是西門子數位方案的優勢，藉由數位化的平台與虛擬的模擬，可快速的落實設備的功能，實踐與產線的整線整合，這就是西門子大力主推的 Digital Twin 虛實整合的方案。

數位方案包括電池芯、模組/包裝(module/pack)與電池的回收，西門子藉由Digital Twin建立模型 ，並快速完成設備的建構，此外，加入人工智慧的AI方案，可預測、改善，以及最佳化相關的製造程序。加上製造執行管理系統(MES)達成生產的智能管理，達到一站式的完整方案與服務。