回顧中信綠能及電動車ETF先前幾次配息表現，近三次皆維持在0.3元之上，且配發金額依序為0.33、0.3、0.34元，本次配息「更上層樓」，直接晉升至0.4元以上、達0.45元，以3日收盤價17.82元換算，年化配息率破10％；而若以近四次配息總和1.42元估算，年化配息率也高達7.97％，表現優異。

中信投信指出，中信綠能及電動車ETF現金收益公布日為6月17日，參與配息的最後申購日為6月18日，收益分配發放日為7月15日，欲參與配息之投資人可把握買進機會。

中信綠能及電動車經理人張苡琤表示，台灣在2050淨零碳排的路上，四大能源轉型需求浮現，一是台電規劃至2030年達55億瓦的AFC儲能輔助；二是用電大戶條款需設置10％再生能源裝置，預計帶來5億瓦的儲能需求。

三是電子大廠為符合國際RE100供應鏈要求，約需使用16億瓦的儲能系統；四是電動車的充電樁建置，所搭配的儲能系統。由此可見，台灣預估有10億瓦儲能需求，可望帶動儲能商機逐步墊高。

據統計，在台灣能源轉型所帶來的商機規模預估可達2800億元，包括台電儲能自動頻率控制（AFC）輔助服務（約1,650億元）、電子大廠為符合RE100要求（約640億元）、充電樁儲能系統（約400億元）及用電大戶條款（約200億元），顯示在政府政策支撐下，再生能源除能商機可期。

張苡琤指出，隨再生能源需求向上趨勢不變，儲能需求也提升，台灣具有完整的儲能產業供應鏈，加上總統賴清德在就職演說時釋出將推動第二次能源轉型訊號，預期在能源政策加持下，囊括上中下游一條龍儲能產業供應鏈的中信綠能及電動車將有望長期受惠，為相關台廠營收挹注成長動能。

因此，對於看好儲能題材的投資人，可透過中信綠能及電動車等相關ETF分批布局持有，以參與市場中長期漲升的機會。