裕慶-KY（6957）為配合初次上市前辦理現金增資發行新股，採取競價拍賣及公開申購兩階段承銷，競價拍賣共計有4,422張，競價拍賣底價每股為120元，將於6月4日展開競價拍賣投標，拍賣期間為6月4日至6日止，擬於6月11日辦理開標，投標價格高者優先得標，得標人應依其得標價格認購，後續預計6月13日進行公開申購。

裕慶為商用展示架、智能電動床機構件大廠，近年來不斷深化集團設計、量產、服務全方位解決方案策略，並積極針對旗下商用展示架、電動床機構件產品開發，導入人工智慧（AI）、智能化技術應用，成功打造差異化產品，及提供客戶客製化產品服務，進一步深化旗下全球前五百強知名企業合作黏著度。

裕慶2023年度合併營收達38.64億元、稅後純益8.8億元，EPS達18.11元，創歷年新高，而2024年第一季合併營收9.84億元，稅後純益2.23億元、EPS為4.57元，創歷年同期次高。

裕慶在商用展示架業務方面陸續打入Home Depot及Lowe's等全球大型量販品牌通路供應鏈，以及成為全球知名通路、食品飲料、服飾鞋類等品牌客戶的長期合作夥伴，集團仍不斷透過「製造＋服務」提升附加價值利基，帶動美國百貨龍頭、以及第二大五金連鎖店等商用展示架業務客戶下單規模，皆較去年繳出良好成長表現。

電動床機構件業務方面，集團與業界多家知名大廠合作研發技術，開發Ai sleep智能安眠床及相關感測器系列產品，透過生理感測器（Bio Sensor）、鼾聲感測器（Snore Detection）及體溫感測器（Body Temperature Sensor）等設備，提供更有價值的訊息，幫助民眾居家生活品質大幅提升，皆有助於創造集團未來整體營運良好發展。

展望2024年，裕慶持審慎樂觀看法。裕慶隨著集團不斷擴大全球業務接單布局，近期更與全球知名連鎖化妝品品牌客戶洽談合作機會，加上旗下主要客戶訂單持續保持良好需求，且觀察近年科技與消費型態改變，掀起自助結帳、展示架個性化風格設計與智能電子化趨勢。

對此，裕慶亦針對旗下商用展示架、智能電動床產品，開發投入電子裝置結合，包括智能灌溉植物展示架、用於智能電動床的智能感測模組等，已陸續與客戶完成送樣、廠內驗證，有機會於下半年陸續完成試量單出貨，可增添未來營運良好成績。