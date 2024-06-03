銀行資金調度主管表示，年初364天期定存單利率一度回落至1.182％左右，伴隨央行升息半碼（0.125個百分點），近三期得標利率逐步上揚，尤其5月繳稅季起，緊接又有股利發放題材，市場資金需求沒下降，6月利率升至1.438％，創下2008年10月以來新高，而前高為當年9月的2.223％。

根據央行公布標售結果，本期吸引1,986.3億元資金進場搶標，相較上月同天期的1,542.5億元已有顯著回升；且本期投標金額倍數也回升至1.42倍，儘管還是低於平均2倍以上的水準，但相較上月1.1倍有顯著回升，得標比率也下修至70.48％，與上期逾9成下降不少，投標熱度有稍微回溫。

銀行主管指出，本期投標倍數雖有回升，但與過去動輒3、4倍還是有大段落差，主要是364天期利率已經來到1.438％，明顯優於28天期利率僅1.2％左右，「大家比較心動了，自然吸引業者進來投標」。

而本期利率回升至1.438％，符合金融業者原先預期區間內。銀行主管說，近月利率逐步拉高，一方面是反應繳稅季，及7、8發放股利，若後續外資又了結匯出，「外資若走了，整體市場環境又要沒錢」，這部分是反映在市場資金面。

至於整體利率環境也是影響關鍵。銀行主管近一步說，6月央行是否再升息仍有變數，當前通膨雖然沒有失控，但股市很夯、不排除也會帶動物價上揚，市場也有預期性反應，不敢排除升息選項，也是本期利率繼續上升主因。

展望後續2年期定存單投標，銀行主管認為，2年期年期更長，假設今年繼續升息，但下一年央行也可能跟進美國降息，這部分就考驗到各業者的「view」，因此研判2年期定存單利率不見得會比364天期高。