端午佳節將至，彰化縣民間單位出錢、社區志工出力包出2萬顆肉粽，由物流公司義務性配送，透過彰化縣政府直送花蓮，希望藉由粽子，傳達彰化人的愛與溫暖。（葉靜美攝）

端午佳節將至，由物流業者義務提供的2台冷凍物流車，今天裝上由彰化縣民間單位出錢、社區志工出力包的2萬顆肉粽，透過彰化縣政府將直送花蓮縣政府，再轉送給當地民眾，希望藉由粽子，傳達彰化人的愛與溫暖，給予花蓮繼續向前的力量。

彰化縣長王惠美今天頒贈感謝狀給參與此次愛心活動的捐贈單位，她感謝民間出錢出力，她說，多家善心企業熱情贊助，縣內的社區夥伴們歡喜來綁肉粽，共同促成這次的美事，也要感謝嘉里大榮物流公司義務性配送服務到花蓮，大家滿滿的愛心，萬粽一心，在端午佳節前，將2萬顆肉粽，出發送到花蓮。

王惠美表示，花蓮地震時，縣府在第一時間與花蓮縣政府聯繫協助救災事宜，最近，餘震不斷，導致過去旅遊業非常興盛的花蓮，觀光人數銳減。彰化的企業界及各社區與鄉親，都希望能夠表達關心花蓮，因此縣政府搭起平台，媒合企業界出資，社區動員包2萬顆肉粽，把大家滿滿的愛心，透過肉粽送給花蓮的鄉親，希望讓花蓮感受到彰化的熱情。

縣議員劉淑芳代表致詞表示，花蓮餘震不斷，但是彰化的愛心絕對不能缺席，縣府團隊借大家的手一起出錢出力，一起把愛心傳送到花蓮，大家也可以到花蓮玩，及早讓花蓮恢復昔日的繁榮。

宏華營造股份有限公司特助陳柏宏代表贊助單位致詞時表示，大家都知道大部分災難都可經過預防措施來避免，但是只有天災沒有辦法避免，感謝縣府團隊，讓他們有機會可以為社會盡一分力，也感謝所有贊助的夥伴，一起共襄盛舉，希望未來花蓮縣的災害重建，以及所有受災人員都可以快速恢復往日的生活。

員林市萬年社區里長林張阿賞說，這次約有40多位媽媽一起來幫忙包粽子，從早上8點到下午5點，大家一起做，大家的愛心滿滿，一天把粽子包好，粽子裡面有花生、香菇等，媽媽們都做得很開心，希望把愛心送到花蓮。

王惠美表示，除了將愛心透過肉粽送到花蓮之外，縣府最近也盤點在6月8日至10日一連3天鹿港慶端陽活動期間，以及7月13日到14日王功漁火節2天活動期間，預估都將會湧入數十萬人潮來到彰化，除了彰化的農特產品以外，也將特別規劃設置花蓮特色產業區，將一起展售花蓮的相關特產，歡迎全國的好朋友，屆時可以利用活動來表達大家的熱情與愛心。