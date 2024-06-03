陳姓通緝犯遇警狂逃2小時仍被逮，桃警還槓上開花查獲大批槍彈。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

陳姓通緝犯遇警狂逃2小時仍被逮，桃警還槓上開花查獲大批槍彈。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園一名37歲陳姓通緝犯，因為亂停車遭民眾檢舉，警方獲報到場，陳男竟下車狂奔，警員一路尾隨，搜索2小時後順利在民宅草叢旁查獲，不但查出他通緝犯身分，還槓上開花查獲大批槍彈，訊後依法送辦。

桃園警察分局埔子派出所警員嚴譽及丁柏天今凌晨接獲民眾報案，指稱富國路某釣蝦場的停車場入口遭一輛自小客堵住妨礙通行，警車剛抵達現場，一名男子突然下車狂奔，員警立即尾隨，男子逃進釣蝦場並反鎖鐵門，員警立即分頭搜尋並呼叫警力支援員警循線進行追緝圍捕，兩個小時內在1公里外的民宅旁草叢查獲。

37歲陳姓男子因涉嫌傷害案遭發布通緝中，警方經將其帶返停車場，在他駕駛的自小客車內查獲改造槍1把、子彈16發及安非他命等毒品，後續又在住處起獲改造槍支1把及改造工具1批。

據了解陳男因隨意停車等朋友，看到警車靠近馬上逃逸，逃進釣蝦場後從後門逃離，循附近巷弄逃逸，跑到筋疲力盡躲進草叢內仍被員警查獲，全案依法移請偵辦。