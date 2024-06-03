大陸廣州市南沙區百貨商場內的室內攀岩項目，本月1日發生高空墜落事故。一名7歲男童玩攀岩類的高梯項目，到約4樓高到頂後，疑似身上的扣環鬆脫，導致男童當場從高空墜落。該商場表示，受傷男孩已送醫治療，小孩輕微骨折，攀岩項目已停業，確認事故原因後才會再開放。

綜合陸媒報導，此事發生在南沙區悅方城商場。工作人員表示，男童在意外發生當日下午3點送醫，右腳骨折，「有設備原因，男孩爬到頂按了按鈕準備下降時，突然墜落，警方有到商場查看監視器畫面取證。」該室內攀岩項目才營業2個月就發生意外。

南沙悅方城於去年12月正式開業，它坐落於南沙區黃閣鎮，是面積超10萬平方公尺的大型商業綜合體。親子體驗和家庭娛樂項目集中在3樓整層，商場引進多家知名品牌，讓民眾體驗超大空間互動玩法。

根據媒體報導，商場攀岩館負責人表示，安全扣環意外脫落的原因需等待專家判定，受傷的男童目前還在醫院治療中。