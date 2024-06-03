為了買房，到底要付出多少年工作的努力？今（3）日發布的一份報告顯示，南韓20多歲的年輕人，平均需要86.4年的薪資，才能在首爾買下一間公寓。
綜合《韓聯社》、《韓國時報》等韓媒報導，南韓最大工會團體「全國民主勞動組合總聯盟」下屬的勞動研究所研究員Lee Han-jin所做的研究報告指出，2023年，20至29歲民眾為戶主的家庭，以平均年收入扣除平均支出後，平均可支配收入為1389萬韓元（約新台幣35.7萬元）。若以去年首爾公寓的平均交易價格12億韓元（約新台幣3081.6萬元）為基準，20多歲的勞動者需要工作86.4年才能買得起房。
2014年一份類似的報告估計需要39.5年，10年後就翻了一倍以上，反映出首爾房價的大幅上漲。
南韓年輕人頻頻感嘆，物價上漲，加上利率維持高檔，生活重擔壓得他們喘不過氣，甚至寧願當起「躺平族」，不婚不生也不買房。
3日公布的報告顯示，20多歲勞動者的可支配收入增幅僅12.65%，遠低於所有年齡層勞動者的64.9%，凸顯出最近的房價上漲更加拉大了年輕人與老一輩之間的資產差距。
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