據蝦皮購物提供的資策會產業情報研究所調查顯示，2023年台灣消費者參與「618購物節」的偏好成長超過10%，可見「618」檔期在電商購物節中的吸引力逐年攀升。蝦皮購物「618全民年中慶」搶先於6月6日推出「6.6大順日」最低6元起夏季特賣會；momo的「618年中大促」暖身慶於6月9日開跑，全站最高回饋23%，還有抽亞洲不限航點來回機票。樂天的「618年中暖身慶」祭出每日夯品限時下殺1.3折起的超殺優惠，滿額抽星宇航空日本來回機票。酷澎於即日起至6月20日推出618超夏殺活動，三周主題優惠活動3折起。

蝦皮購物「6.6大順日」PHILIPS 12吋窄邊框時尚風扇，6月6日限時優惠價666元。（蝦皮購物提供／古明弘台北傳真）

除了最低6元起特賣惠，蝦皮購物「618全民年中慶」搶先以「6.6大順日」暖身，攜手百大品牌祭出整點買一送一，更於6月6日加碼「18%蝦幣回饋券」最高享800蝦幣回饋，下單滿額再領6月18日最高18%蝦幣回饋券。原價破千元的PHILIPS飛利浦12吋窄邊框時尚風扇，限時優惠666元開搶，LocknLock 樂扣搖搖吸管杯700ml銅板價6元即可入手。

6月9日「流行時尚日&保健樂讀日」抽999元mo幣，圖為「m2 美度」超能水光飲／膠原飲／晚安飲任選10盒組(8入／盒)，活動價6480元。（momo購物網提供／古明弘台北傳真）

momo購物網「618年中大促」首波暖身慶於6月9日至6月17日開跑，全新「mo店+」也祭出連續10天「免運馬拉松」。平台豪祭破千萬好康回饋寵粉，包含下單就有機會抽中「華航亞洲線不限航點來回機票」，以及揪團拚最高3% momo幣回饋的「組隊賺回饋」，疊加28家銀行最高回饋20%，momo全站回饋最高達23%。618暖身慶期間號召近20大品牌夥伴，打造「618品牌超強檔」品牌日專場，指定日期下殺3折起，還有連續9天「雙品類日」精選爆品接力登場，平台預估推升618檔期買氣年增破雙位數成長。

Panasonic變頻高效型除濕機，特價2萬4250元。（樂天市場提供／古明弘台北傳真）

樂天市場的「618年中暖身慶」，即日起至6月12日止，祭出APP下單天天賺9%回饋、每日夯品限時下殺1.3折起，並攜手熱門品牌如Panasonic、愛買線上購物、屈臣氏、宜得利家居等推出特賣活動狂撒優惠券，搭配指定品牌購物再享10%回饋、滿額免運、免費抽星宇航空日本來回機票、8888樂天點數大紅包等多重優惠，同時，樂天市場聯合各大品牌推出樂天家電大賞，6月30日前，日本家電品牌全面9折，指定店家天天領優惠券且折扣3%無上限。

Coupang酷澎「618超夏殺」活動火熱登場，年中優惠補貨3折起，連續三周提供各類優惠活動。（Coupang酷澎提供／古明弘台北傳真）

酷澎即日起至6月20日推出618超夏殺活動。連續三周酷澎提供不同品項的精彩優惠活動，包含618尿布特典、日韓美食大賞、萌寵特惠、日用備品特賣會、粽夏零食派對、到美韓跨境商品年中限定折扣。活動期間，更將提供多種加碼好康給所有喜愛酷澎的顧客，6月4日到6月6日有火箭跨境驚喜活動與酷澎品牌日，6月10日到6月18日將進行LINE Pay特別活動，6月16日到6月18日再加碼舉辦火箭速配驚喜活動。