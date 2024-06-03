張信哲近日在大陸山東煙台開唱，中場突然一隻蚊子朝他嘴邊飛來，沒想到他一時沒有察覺直接張口吞下肚，成了繼去年濟南站後再度吞進「飛行動物」的創舉，且2座城市同樣位處於山東，張信哲幽默直呼：「我真的笑納了，謝謝山東讓我補充蛋白質，難怪我體力好。」

他近期投入「未來式終極版世界巡迴演唱會」，不僅上海站共吸引16萬人觀賞，6月29日也將唱進可容納10萬人的北京鳥巢；此次在煙台開唱，他感動問歌迷：「情歌應該是大家認識我、喜歡我最基本的起點，對吧！」5萬名觀眾大聲喊對，他卻語出驚人：「我的情歌裡面都住著1位前任，有嗎？」

張信哲舉辦「未來式終極版世界巡迴演唱會」。（潮水音樂提供）

眾人先是愣住，意會其中涵義後連連說有，他接著安慰大家：「不管住著誰，大家都要放下過去往前走。」他認為一名歌手，最幸福的事，就是透過自己的音樂讓聽眾又哭又笑，療癒自我。

張信哲的歌曲傳唱度高，每每結束演出，即率團隊不眠不休監看回放，發現台下有許多粉絲「笑著流淚」，畫面讓他很是悸動，欣慰每位歌迷能在「未來式音樂宇宙」裡得到昇華，自己也在情感反饋中共存，更加堅定身為音樂職人的使命。

張信哲在山東煙台舉辦演唱會，之後也將在北京鳥巢開唱。（潮水音樂提供）

他接下來將於9日開創先例，成為首位在杜拜舉行個唱的華人歌手，此外，他北京鳥巢演唱會10萬張門票上周開賣全數售罄，團隊順勢宣布加場，好事成雙。