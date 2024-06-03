台大個人申請入學3日放榜，台中一中校長林隆諺（中）與錄取台大電機的同班同學張均浩（右二）、曾奕翔（左一）及呂學彥（右一）；推甄錄取台大數學系的張竣淇（左二）合影。（陳淑芬攝）

台大個人申請入學3日放榜，台中一中同班同學張均浩、曾奕翔及呂學彥同時錄取台大電機，再續同窗情誼；張竣淇則以國際科展推甄錄取台大數學系，建議可嘗試推薦入學管道。他們就讀高中時廣泛探索學習志向及興趣，從小學就音樂、打棒球、當田徑選手，高中時寫自傳出書、拍片、參加榮譽服務隊，高中生活多采多姿。

張均浩從小養成規律的讀書習慣，國小、國中都就在學區讀公立學校，也未在外補習，他說，有問題就找老師及同學討論，盡快釐清觀念相當有幫助。他覺得台中一中師生交流討論風氣很好，數學與物理都有熱心的師生所組成討論群組。他對兼具理論與實務的電機系、物理系很有興趣，在個人申請的志願以電機系、物理系為主，其並以台大電機系為第一志願。

張均浩的興趣是跑步、球類及二胡，他說，興趣是讀書之餘紓解壓力、調劑身心的管道。此外，他參加榮譽服務隊，輪班值勤指揮上學交通及午睡整潔評分，張均浩說，雖然有時感到疲憊，但是從中所獲得的成就感及榮譽心最重要。

「人生蠻有趣的！」興趣廣泛的曾奕翔說，高中課業不至於重到沒有時間，他高一學吉他、參加熱門音樂社，獲得不少登台演出的機會；為記錄自己的生活，他高二花了3個月英文寫自傳，並出書，直到高二下學期起才認真讀書，他對物理很有興趣，自認不適合學校課程步調，大多自學讀書。

此外，他因熱愛電影，畢業前加入畢籌會擔任導演、編劇，邀請師生當演員拍攝影片，並於畢業典禮播放。他分析該片情節描述的是校園生活的劇中劇、夢中夢。

呂學彥從小喜歡工程、打棒球及學德語，工程類重視數學基礎，他對數學、物理及化學科目身感興趣，未來還到德國深造讀研究所。

呂學彥分享拿高分祕訣是「刷題目」。他說，因高一成績不錯，他不太認真讀書，但高二的化學科竟考不及格，他生氣地狂寫題目，居然拚到全班第一，找到拿高分方法後，就大量做題目，成績都維持在班排前5的穩定度。他從高二下學期開始「刷題目」，寫完30、40本的各科題目，有答錯部分就在課本做標記，複習時特別加強。

張竣淇則以國際科展推甄錄取台大數學系，他說，推甄雖然相對於學測或分科測驗的不確定性更高，但可嘗試推薦入學，他很喜歡數學的精確定理，萬年無法被推翻，投入很多時間研究，推薦入學對他而言是幸運的附加產品。此外，他從國小就是台中田徑代表隊選手，到高中仍保持慢跑習慣，從中培養個人的自律及毅力。

「卡關，是很好的學習機會」張竣淇說，他在科展及數學專題中不斷的面對挫折，他認為思考是很快樂的過程。一般學習認知是「不會就要問」，不過，張竣淇說，他學數學遇到不懂之處，會先自己思考，想過之後再與師長、同學討論，因為想過的東西才會是自己的。