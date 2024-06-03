皮衣男又來了，輝達執行長黃仁勳2日在台大體育館以「開啟產業革命的全新時代」為題，舉行主題演講，秀出繞著台灣跑的42家台商供應鏈，意外落選的散熱股成眾矢之的，其中尤以NVIDIA色彩最濃的奇鋐（3017）、雙鴻（3324）跌幅最重，奇鋐重申確為輝達重要供應商，雙鴻亦表示，對應AI晶片的水冷模組早在去年第二季就開始出貨，今年水冷營收占比還會持續拉升。

老黃概念股出動，被視為最可能入列的散熱股卻意外缺席，入列的僅有提供電源、散熱整體解決方案的台達電和以電競見長的曜越，先前被市場視為NVIDIA概念股的奇鋐和雙鴻則未列名其上，消息披露，一早不僅受惠的曜越電話接不完，沒列名的散熱股也同樣受到衝擊。

因反映利空，奇鋐和雙鴻股價都雙雙由紅翻黑，其中奇鋐因31日就有買盤搶先上車，推升當日成交值成為僅次於台積電的亞軍，隨著美夢成空，賣壓也跟著傾巢而出，讓股價慘跌，跌幅達4.29％，超越雙鴻的2.37％。

對此，未列名其上，雙鴻以平常心回應，強調雖未列名42大策略夥伴名單中，但細查同業列名其上的多為品牌廠，如COOLER MASTER為顯卡品牌廠，曜越為電競品牌廠，就純散熱廠而言，均為SECOND TIER（二線）供應商，沒有出列似乎於理有據。

不單雙鴻如此表示，也有法人半開玩笑的說，此次唱名的原本就是嫡出的大阿哥，沒有庶子什麼事。

奇鋐對於未列名其上，則有些意難平，事實上，在輝達官網上確實有刊載奇鋐科技（AVC）董事長暨執行長沈慶行對輝達的支持性發言，沈慶行在文中提及「奇鋐科技在NVIDIA產品中扮演著重要角色，為其包括最新的Grace Blackwell 超級晶片在內的AI硬體提供效率極佳的冷卻功能。隨著AI模型和工作負載的不斷增長，可靠的散熱管理對於處理密集型AI運算作業而言非常重要，而我們將與NVIDIA攜手共進。」