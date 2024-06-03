童星出身的盧以恩，8歲拍廣告、10歲演出果陀劇場《再見女郎》，從此愛上了表演藝術，近期有多部作品上檔，包括熱門喜劇《省省吧！我家富貴發》、國科會的科普微電影《遊戲開始》，接下來果陀劇場年度驚悚喜劇《穿越門中門》也已開拍，為此盧以恩接受本報邀請進棚拍攝喬治傑生（Georg Jensen)時尚專題，在鏡頭前展現初生之犢的自信神采，一步步朝著人生的目標前進。

盧以恩目前就讀台北藝術大學電影創作學系，由於演藝圈內幾乎都 是學長姐，接觸多了，感觸也特別深刻，人們只看到演員在舞台上光鮮亮麗的一面，殊不知背後的辛酸，很多演員光靠接戲無法維生，還得兼差打工，若不是為了理想和熱忱，很難維持下去，不少學長姐被迫轉業，含淚揮別演藝圈。

盧以恩近期有多部作品問市，分享當演員的辛苦，若沒有熱忱與理想很難持續，佩戴喬治傑生FUSION系列珠寶，甜美可人。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時時尚，服裝提供／FENDI)

她笑說，小時候她立志要當演員時，爸媽都非常反對，國中時還把她送到以課業為重的私立女校，就是想讓她打消念頭，儘管拍戲得向學校請假非常麻煩，課業壓力也很大，但她就是不為所動，終於讓爸媽讓步，轉而支持她追求理想。

8歲就拍廣告的影壇新星盧以恩拍攝喬治傑生時尚專題，疊戴FUSION系列戒指，饒富趣味。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時時尚，服裝提供／FENDI)

尤其是演出《省省吧！我家富貴發》時，讓她最有感觸，戲中人物為了買房想盡辦法省錢，她在現實生活中也經歷過，由於就讀戲劇相關學系的學習成本很高，每學期都要完成兩支作品，道具、器材、服裝都要花錢添購，畢業製作更是燒錢，因此每回她進棚拍戲後，都會想辦法把棚內丟棄不要的道具、淘汰的二手器材搬回家，十分刻苦，目前該劇已在CATCHPLAY+、Hami Video、H2PES、iQIYI、KKTV和LINE TV上架，MyVideo每週上架一集。

盧以恩進棚佩戴喬治傑生FUSION系列珠寶，並以疊戴的方式將三件戒指組成一只寬版戒指，是一款百搭實戴，既可隆重、又可休閒的珠寶。此外喬治傑生也推薦多款REFLECT中性珠寶、HEARTS OF GEORG JENSEN心形珠寶和VIVIANNA系列手鐲表，將北歐的簡約設計融入其中，款式永恆經典。

喬治傑生REFLECT系列18K金純銀雙色耳環，4萬3400元起。（Georg Jensen提供）

喬治傑生FUSION系列白K金鑽石與HYCERAM黑色陶瓷兩件式戒指，12萬3100元起。（Georg Jensen提供）

喬治傑生FUSION系列白K金鑽石與HYCERAM紅色陶瓷三件式戒指，20萬5200元起。 （Georg Jensen提供）

喬治傑生HEARTS OF GEORG JENSEN系列黃K金項鍊，2萬9600元起。（Georg Jensen提供）