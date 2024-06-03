今（3日）下午2時許，基隆市中正區潮境公園入口處平浪橋旁的邊坡，突然發生大規模土石坍塌，導致1人受困車中，經搶救後已脫困，現場共有11車受困，8人脫困其中2名男子受傷送醫，這起事故更導致台2線濱海公路中斷。其中一名貨車駕駛因此受困受傷，司機受驚嚇：來不及閃。

這段行車紀錄器畫面顯示，自小客正前方還有一輛小貨車，不到幾秒鐘時間，左側山壁瞬間垮了下來，先是大樹倒塌，緊接著整個山壁崩塌，巨石跟著崩落，把貨車撞向右側推擠，貨車被掩沒在土石堆中；小貨車駕駛也因此受傷受困。

小貨車司機脫困後一臉驚恐，接受救護人員包紮，他回憶當時情況，當時巨石來的很快，他根本來不及閃，且前面還有其他車輛，當下只能往外開，但還是遭到大石砸中，因此受傷受困車中。

現場共造成5輛車慘遭波及，包括一輛黑色汽車被掩埋、一輛貨車、一輛白色休旅車差點遭滅頂；還有一輛小貨車，被土石推翻摔落邊坡，還有1部機車。