新竹市晴空匯大樓火警造成2名消防員殉職，市議員楊玲宜3日驚爆，指有人提供當時的無線電錄音，確實聽到2人喊了5次Mayday，更清楚報出名字與位置，與消防局說法不同，消防局長李世恭則強調，錄音都有譯文，一定會調查清楚，此外，消防局也要釐清為何2人的名字沒在管制站上。

楊玲宜今天在市議會質詢時表示，有匿名人士提供當時殉職消防員的無線電錄音檔給她聽，她確實聽到兩人呼喊Mayday的求救聲音，而且不只1次，從12時10分17秒起前前後後至少發出了5次，而在12時15分時，指揮官終於收到他們的訊號，有回覆他們，兩人也明確的表明自己是誰，也說出自己受困樓梯間。

楊玲宜說，也許是現場訊號不清楚、聽不清楚是誰，因此要清點人數，但又過了10分鐘確定是誰之後才趕緊搜索，之後於12時50分才發現兩人的位置，但兩人已不幸殉職。

李世恭表示，所有的錄音檔目前都在下載並逐步分析譯文，還需要一些時間，而目前初步調查是在12時15分的時候，所有外圍的警、義消包括指揮官等100多人、20幾支的無線電收到Mayday的訊號。

李世恭強調，經過與在場所有人證確認之後，最後是確定兩人喊了2聲Mayday，且訊號非常的弱，且沒有說自己是誰，如果有說自己是誰，就不用清點人數，但這些錄音檔都會有譯文，一定會調查清楚。

此外，李世恭也表示，12時15分在接獲Mayday訊號時，當時現場其實是有3組人員在大樓內，1組是在西側14樓、1組在10樓，另還有1組在地下室滅火，因此，指揮官持續都有在跟大樓內的隊員連絡，這個在譯文中都有，但消防局目前也在調查，那個時間點為何殉職的兩名消防員的名字沒有在管制站上，後續這部分還要深入調查且要移送給檢方偵查。