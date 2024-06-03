整個5月威力彩都沒有頭獎開出，至今已經連續13期頭獎槓龜。台彩表示，本期（6／3）威力彩頭獎上看2.7億元。最新獎號已經出爐，作為6月的第一期威力彩，是否能有幸運的頭獎中獎人出現，趕快來看看！
威力彩今（3日）晚開出第113000045期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為03、04、11、22、35、36，第二區中獎號碼為03。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。
整個5月威力彩都沒有頭獎開出，至今已經連續13期頭獎槓龜。台彩表示，本期（6／3）威力彩頭獎上看2.7億元。最新獎號已經出爐，作為6月的第一期威力彩，是否能有幸運的頭獎中獎人出現，趕快來看看！
威力彩今（3日）晚開出第113000045期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為03、04、11、22、35、36，第二區中獎號碼為03。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。