國會改革法案三讀通過後，國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌揚言將提修憲「廢除監察院」。國民黨立委羅智強、黃健豪、徐巧芯、林沛祥、王鴻薇等人今(3日)提出4點聯合倡議，強調廢院不廢權、先凍再廢、否決人事同意權、廢監院修憲案併2026或2028年選舉。羅智強質疑，民進黨立委30人提廢除考監兩院的修憲提案立刻縮回去，果然禁不起檢驗，就是打假球；這是過去綠營大聲疾呼的主張，怎麼變縮頭烏龜？

「柯建銘怕了！民進黨變縮頭烏龜黨？」羅智強今(3日)在臉書發文表示，民進黨立委陳亭妃等30人提出廢除考監兩院的修憲提案，自己與多名國民黨立委火速以四點倡議回應，主張「廢院不廢權」、「監察院先凍再廢」、「廢監修憲公投併2026或2028年選舉」、「否決考、監院人事」，要民進黨不要打假球。「假的真不了，果然民進黨禁不起檢驗，立刻縮了回去，還真的被我說中，就是打假球！」

羅智強質疑，見藍營提出完整的論述，柯建銘馬上縮回去，說憲改「不是現在的題目」，短時間不可能處理廢考監的問題，還推說這是藍白「假憲改、真奪權」。「我忍不住笑了，柯總召你是記性不好嗎？廢除監察院修憲案，提案的是30位民進黨立委耶？裡面還包括黃捷和洪申翰耶！」

「柯總召你的魔法攻擊，沒有傷到國民黨，卻把黃捷和洪申翰變成了縮頭烏龜！還有比這個更好笑的事情嗎？」羅智強揶揄，要問問陳亭妃、黃捷和洪申翰，柯總召生氣了，你們提的廢除監察院修憲案要不要撤案啊？這縮頭烏龜，是不是就當好當滿？

羅智強提到，自己不得不再化身柯總召，幫他好好回憶。「修憲落實單一國會、廢除考監兩院」，這題目不僅是民進黨在野時的主張，也是8年前蔡英文競選總統的政見，更是柯總召過去大聲疾呼的國會改革之一。又來了！民進黨早該認真推動的改革，怎麼一成為國會少數，就反批在野奪權？競選政見打假球，國會改革打假球，廢除考監打假球，民進黨就是打假球的金光黨，遇到真改革就現形。

羅智強還附上民進黨廢除監察院的修憲提案書，直酸：「讓大家看看這30個縮頭烏龜的名字！」