由於水氣逐漸增加，明（4）日各地有不定時短暫陣雨，午後山區有強降雨，北部、東半部感受稍有涼意，白天後氣溫回升，感受較悶熱。氣象署表示，周六至下周一（8日至10日）水氣順著南風移入台灣，天氣較不穩定，南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，天氣更為悶熱。

氣象署預測未來降雨變化。（氣象署提供）

氣象署指出，明天水氣逐漸增加，降雨機率提高，台灣各地都有不定時短暫陣雨，午後山區有強降雨發生的機率；溫度方面，北部及東半部清晨低溫約20至22度，感受稍有涼意，中南部低溫23至25度，北部及東半部白天高溫回升到27、28度，中南部高溫30、31度，感受上較為悶熱。

氣象署分析未來溫度趨勢。（氣象署提供）

氣象署說明，周三至周五（5日至7日）華南雲雨區東移，台灣附近水氣偏多，西半部地區降雨區域較為廣泛，有短暫陣雨，東半部地區為局部短暫陣雨。

周六至下周一水氣順著南風移入台灣，天氣較不穩定，南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，天氣更為悶熱。