陳零九近日衰捲入「麻」煩風波，1日凌晨警方持搜索票至賭場執行查緝，當場查獲陳姓負責人及賭客等51人，結果警方在搜查其他樓層的私人招待所時，也搜到1人攜帶大麻菸，同行友人竟有陳零九在裡面。不過陳零九並未持有違禁品，卻仍遭媒體大肆報導，令他感到委曲不滿，3日凌晨再度發文嘆：「我到底哪裡有問題」，曝沮喪心情。

陳零九凌晨透過IG發文，坦言睡不著，情緒尚未平復：「我覺得我都蠻真心的對每一個人啊，真心發問，認識我的朋友們可不可以告訴我，我到底哪裡有問題？」，補充說明道：「我怕我當局者迷，還是其實我是一個很糟糕的人？(也可以私訊告訴我)」

陳零九再度透過IG發文，釣出謝和弦回覆：「對人太善良也是個問題，哈們」。（圖／翻攝自IG @diegodtk09）

貼文釣出大批粉絲留言安慰：「別因為別人的壞，而懷疑自己，做人對得起自己就好，無需別人置喙評斷」、「不會，你很棒！我們相信你，你是一個大暖男耶」、「不要懷疑自己，有時只是你的身分和圈子讓你身不由己」，「五堅情」好兄弟黃偉晉則幽默虧：「你只有講話吃獅不分而已，其他都最棒」，也曾陷入「麻」煩的謝和弦則點出：「對人太善良也是個問題，哈們」。

事實上，陳零九1日爆出衰捲「麻」煩風波，第一時間就透過IG限時動態，說明事發過程，自己是受一個十年朋友的生日邀約而去參加聚會，吃完東西，酒都沒喝一口，歌也沒唱一句，只想快點回家打手遊、健身、寫歌，警察突然拿搜索票進來，旁邊一個他不認識的人在那邊跟警察耍嘴皮子，後來就被搜出大麻電子煙帶走了，強調自己對大麻沒意見，但在這裡就是違法。

陳零九第一時間透過IG限動澄清。（圖／翻攝自IG @diegodtk09）

陳零九也清楚表明不滿，警察說偵查不公開叫大家不能錄影：「然後請問我是犯罪了嗎？沒幹嘛還不是把消息跟記者說了，是我對『偵查不公開』這幾個字有誤會嗎？職業道德在哪 」。台北市大安分局敦化南路派出所警方則表示，陳零九不是在賭場，是同棟樓另一層的私人招待所，有發現其中一人有大麻電子菸（非陳零九），陳零九無違法情事。

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