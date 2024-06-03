「歐盟碳邊境調整機制（CBAM）」將在2026年正式實施，為化解CBAM成為台灣企業對歐出口障礙，丹麥能源署暨歐盟執委會CBAM委員會代表來台釋疑，他並表示，若台灣已徵收碳費，可望在歐盟獲得扣抵。

丹麥能源署暨歐盟執委會CBAM委員會代表何耶柏（Morten Højberg）表示，台灣積極建立碳排放和碳費徵收的方向和制度，與歐盟倡議CBAM相同，若台灣已有徵收碳費，在歐盟可獲 得扣抵，至於更多扣抵的細節，相關法案預計在2025年出爐。

「台灣碳權數位經濟發展協會」與「丹麥商務辦事處」將在6月4日舉辦一場「歐盟碳邊境調整機制（CBAM）台灣丹麥雙向論壇」，丹麥能源署暨歐盟執委會CBAM委員會代表何耶柏（Morten Højberg）將為台灣企業說明歐盟碳邊境調整機制(CBAM)的現況，並為對歐台灣出口企業解析相關對策指南。

CRAM在去年10月開始試辦，並在2026年正式課徵碳稅，歐盟目前增加與主要貿易對手國的對話，以瞭解對歐出口企業是否有什麼窒礙難行的規定和實務面的考量。

台灣碳權數位經濟發展協會（TCDD）理事長、DWS德銀遠東投信總經理黃釗盈表示，根據國貿局的數據，台灣企業在2023年對歐洲出口達423億美元，這是歷年新高，占我對外出口總額的10％左右。CBAM在2023年10月試辦以來，根據歐盟執委會的統計資料，台灣2024年申報量高居全球第五。根據安候建業（KPMG）統計，CBAM列管的六大產業，台灣出口產值占全球排名第八。

黃釗盈指出，2024年歐盟碳邊境調整機制(CBAM)首次試申報，結果顯示台灣企業對歐出口的量體不小，CBAM實施將衝擊輸歐的台商。歐盟加強對外溝通CBAM，此次丹麥商務辦事處邀請何耶柏（Morten Højberg）訪台，這是歐盟實施CBAM以來，台灣企業首次公開與歐盟CBAM委員代表直接面對面對談，化解企業輸歐碳焦慮，更重要是避免CBAM成為台灣企業對歐出口貿易障礙。

何耶柏（Morten Højberg）表示，CBAM目的是降低碳排放到第三國風險的工具並且從2026-2034年取代歐盟排放交易體系（ETS）中歐盟設施的「免費排放配額」，有助推動更多國家採用MRV政策。歐盟核發CBAM證書的收入除做CBAM營運和研發費用之外，剩餘七成將被指定做為歐盟成員國的「綠色投資」，讓各國政府投資和輔導企業朝零碳排的方向努力。