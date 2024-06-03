P. League+ 2023-24賽季季後賽，3日回到新北國王主場新莊體育館進行系列賽第6戰，3勝2敗的國王和福爾摩沙夢想家對抗48分鐘，國王隊在林書豪全場33分帶領下，挺過多次領先被追上的考驗，以97比88力退夢想家，系列賽4勝2敗勝出，國王連續兩季晉級總冠軍賽，將和率先拿到總冠軍賽門票的本季例行賽龍頭桃園璞園領航員爭奪最終榮耀，首戰9日將在領航猿主場進行。

林書豪出賽將近42分鐘，儘管第4節剩4分14秒吞下第5犯，但不愧是有過NBA經驗的球星，靠著意志力幫助球隊克服難關，除了得分有所貢獻，也有10籃板、6助攻，賽後接受場邊訪問時，他呆萌問說：「我們確定百分百對領航猿嗎？」主播告訴他領航猿前一天已經確定晉級總冠軍賽，他也不好意思地說自己沒特別去看另一組系列賽情況。

對於總冠軍賽，林書豪知道要和領航猿對抗後表示：「領航猿是本季例行賽第1球隊，當然是非常優秀的隊伍，這個系列賽肯定很難打。」

第4節在三分線外放箭，幫助國王打下10分領先的奧帝、曼尼高，整場比賽各挹注14分，曼尼高也抓下12籃板，路易士也有11分、12籃板「雙十」數據；夢想家以麥卡洛22分最高，陳振傑投進4記三分球、全場砍進20分，吳家駿13分。