在桃園市議員楊朝偉建議下，桃市府擇定八德國中為示範點，興建全國首創的「女性生理盥洗室」。(楊朝偉提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市議員楊朝偉自上任以來不斷高喊「月經平權」，力推高中以下女學生生理用品補助，呼籲市府重視生理女性在校園內的各種困境或因環境所造成的情緒壓抑，而八德國中近期展開校內廁所整修工程是一大契機，在他建議下，桃市府同意以八德國中為示範點興建「女性生理盥洗室」3日完工啟用，也是全國首創。

桃園市政府教育局長劉仲成3日下午偕同八德國中校長鍾美華及桃園市議員楊朝偉前往八德國中實地會勘已完工的「女性生理盥洗室」，楊朝偉表示曾有民眾向他反應，國中女學生因不熟悉如何應對生理狀況，有時會不小心沾染衣物，受染衣物不僅可能滋生細菌，也可能使女同學受到不必要的同儕壓力，因此在今年開春就建議教育局擇定一所校舍廁所整建工程時，興建「女性生理盥洗室」並考察其在校園內的使用狀況，作為未來是否推展到全市的參考依據。

楊朝偉表示，改善父權社會帶來的結構性壓力是他上任以來重點推動項目，因此致力於女性職場友善、校園設施改善及月經平權等議題上不斷推動市府向前邁進，也感謝市府這些年的善意回應，相信桃園會越來越好。

楊朝偉說「女性生理盥洗室」是桃園市政府的開全國之先河的設計，期待可以透過公共空間重設計，降低過往公共空間對女性的不友善，使校園內隱性的性別議題得以解決，無論是月經平權還是女性生理盥洗室，對桃園市都是全新的嘗試，希望市府抱持開放的態度去解決沈痾已久的性別問題，落實真正的性別平權。