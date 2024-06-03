廣達副董事長梁次震（左）、緯創董事長林憲銘（右）也出席聽蘇姿丰開講。（圖／鄧博仁攝）

半導體女王、AMD執行長蘇姿丰3日上午為COMPUTEX開幕主題演講，會中介紹AMD未來的技術藍圖，並強調AI伺服器的架構，在未來會是每年更新，而台塑總裁王文淵也帶了台塑3寶的最高主管到場，許多科技大佬也到場聽講。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳2日晚間在台大體育館進行專題演說，演講內容除了輝達產品、技術外，都圍繞著台灣；同為科技巨頭的AMD執行長蘇姿丰，則在3日上午接力演講。

台塑集團總裁王文淵也帶著台塑董事長林健男、台化董事長洪福源及台塑化董事長陳寶郎等台塑三寶最高主管到場，以及南亞電路板總經理湯安得、副總經理呂連瑞，顯示對AI的重視。

王文淵受訪時表示，很期待AI時代到來，與力積電董事長黃崇仁見面時，2人隨即寒暄握手；黃崇仁表示，台灣有很完整發展AI生態，有機會成為AI島；同場出席的科技大佬還有廣達副董事長暨總經理梁次震、緯創董事長林憲銘。

林憲銘表示，從最近的發展，可以看到AI的趨勢已經開始發酵了，可以看到應用會越來越多，有更多的科技領導者來聽演講的話，應該會讓發展更快速，也希望更多科技領導者投入這個領域，讓發展越來越好。