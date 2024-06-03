元大台灣高息低波第二季配息公告將出爐，預估每受益單位將配發1.5元，刷新單季配息金額新高， 於6月17日公告確定配息金額、19日除息，元大投信表示，想參與配息的投資人，最晚在6月18日前買進並持有，而配息發放日則在7月15日。

台股指數3日大漲362點、收在2萬1536點；受惠於大盤指數上漲，00713今漲0,61％、收在75.75元，今年以來含息報酬率為13.2％，持續有創高表現；面對台股大盤挑戰新高，00713指數編製除了篩選高股息，亦會針對個股本益比進行評估，在低波動因子表現亮眼下，近3年報酬風險比（夏普值，Sharpe Ratio）為全體台股主被動基金排名第一，即在承受相同風險下，有機會獲得較佳報酬。

元大投信指出，在本波台股上攻過程中，00713成分股已將持股朝相對穩健的傳產、權值股進行調整，包括飲料包材、資產概念、化工轉型等，持續創造抗震保護效果，將進行半年一次的成分股調整，可望再次發揮低波動選股特色，適時調節相對高檔成分股並轉入低基期個股，持續為投資人打造高股息低波動投資組合。