現在許多人工作時都會準時上下班，不過此舉卻可能惹來前輩不快。一位男子近日剛到新公司報到，每天早八晚五準時上下班，沒想到卻被前輩碎念沒有提早20分鐘抵達公司，他憤而提出離職，沒想到主管、人資卻辯稱沒有明文規定，「那是資深同事為了公司更好自願的，你不遵守沒關係」，讓他決定離職的同時進行檢舉，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，新公司規定上下班時間是早八晚五，月薪32K，面試時主管並未提到要提早20分鐘到公司，他實際報到都有準時上下班，老鳥卻每天碎念，「我們這邊要提早20分鐘到公司，大家都是這樣」，讓原PO氣得提出離職，強調這項規定並不合理。

原PO指出，主管、人資得知此事後，馬上出面緩頰說沒有明文規定，「那是資深同事為了公司更好自願的，你不遵守沒關係」，讓他認為主管、人資有夠噁心，根本是把黑鍋推給資深同事揹，如果自己不遵守規定恐怕會被盯爆，因此原PO決定自己不但要離職還要進行檢舉。

對此，許多網友紛紛回應，「估計是吃早餐和打掃，很標準的演給老闆看的」、「反問他下班有提早20分鐘下班嗎」、「直接回他違反勞基法是想要法院見嗎，結果老人又覺得，現在年輕人真的搞不懂，為什麼要跟公司這麼計較，多做多學」。