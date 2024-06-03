立法院國會改革法案已三讀通過，外界關注，行政院除了提出覆議，是否也會在之後提出釋憲。前立委郭正亮直言，如果憲法法庭真的宣告國會改革法案全部都違憲，「我在這裡第一個舉手，鼓勵立法院把司法院的預算全部刪掉！」

對於國會改革法案行政院是否提出釋憲，行政院發言人陳世凱日前表示，釋憲必須等法律生效後才可以向大法官聲請，因此若沒得到立法院正面回應，將待總統公布法律後，再針對生效法律，研議是否提出釋憲。

國民黨立委吳宗憲認為，立法院投票就是多數決的決定，台灣民意基金會董事長游盈隆偏綠的民調，也是顯示人民支持國會改革遠超過不支持，「跟我說這叫反民主？這邏輯是錯誤的」。

前立委郭正亮日前指出，柯建銘提出兩個案，一個是釋憲案，另一個是暫時停止實施。憲法法庭如果同意暫時停止實施，就炸鍋了。這等於是司法權對抗立法權，但司法權憑什麼凌駕立法權？

郭正亮今（3）日在網路直播節目《亮話天下》回答觀眾提問，「民進黨是否會讓國會改革案被宣告違憲？」郭正亮認為有可能，但宣告違憲是由憲法法庭認定。

郭正亮直言，憲法法庭不敢讓5個條文（5個法案）都違憲，如果憲法法庭真的宣告國會改革法案全部都違憲，「我在這裡第一個舉手，鼓勵立法院把司法院的預算全部刪掉！就讓立法院和司法院對槓！豈有此理。」