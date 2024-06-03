美利達（9914）雖沒有「黃袍」加持，卻在訂單回溫優於預期，第二、三季營收可望一路攀升下，3日外資買超573張力挺、帶動股價狂飆，盤中一度飆上漲停251.5元；收盤價241元、大漲了12元，漲幅5.24％。

巨大集團其實是輝達第一波機器人合作的唯一傳產業者，因為自動化設備大廠廣運（6125）採用了輝達的Omniverse平台，整合機械手臂與軟體系統，協助巨大在台中大甲幼獅工業區的物流中心，打造智慧倉儲與物流系統。

巨大集團表示，巨大近年來積極推動製造廠邁向自動化、智能化，而AI目前是大趨勢，巨大在全球擁有多座製造基地，也在積極評估未來運用AI協助工廠改善生產流程，甚至評估將AI導入庫存管理系統，協助訂單、物料採購更為精準。不過，巨大強調，目前許多AI應用都還在評估階段，需要更多的時間來研究並決定方向。

巨大第一季EPS為1.33元；前四月集團累計合併營收229.71億元，年減15.46％。巨大集團表示，從自有品牌訂單已逐漸回溫來看，樂觀預期第三季庫存去化將進入尾聲，加上大陸內銷市場因運動休閒風氣興起，帶動中高階公路車熱銷，捷安特中國銷售量價齊揚，隨著第二季起新車種上市、第三季還有巴黎奧運會的加持，有望逐季推升營收成長。

此外，美利達第一季EPS為1.39元，符合市場預期。投顧研究機構認為，美利達主要客戶SBC庫存去化順利，目前離正常水位只多了一至二個月庫存，代工訂單回溫，美利達自4月開始營收出現正成長，第二、三季營收可望一路攀升，逐漸擺脫庫存去化陰霾。

法人表示，美利達去年為配合客戶去化庫存而減少產量與出貨量，預期今年第三季起月產量將翻倍，旺季訂單無虞；同時，大陸中高階自行車銷售持續暢旺，帶動美利達前四月產銷量大幅增長，預期今年大陸內銷市場仍可維持6至7成的成長力道。