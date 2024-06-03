日前傳出立法院長韓國瑜與藍營立委餐敘，希望暫緩推動衝突法案。對此，前立委郭正亮3日就表示，「這個推動法案是黨團，等於是韓國瑜拜託大家，他希望國民黨黨團因為經過國會改革激烈鬥爭後，是不是回歸民生面？」郭正亮認為，「今年還是做點正事，彰顯國會改革的必要，讓一些民生法案迅速落實」，引發討論。

郭正亮3日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「這個推動法案是黨團，等於是韓國瑜拜託大家，他希望國民黨黨團因為經過國會改革激烈鬥爭後，是不是回歸民生面？這個國民黨黨團應該會支持」，但郭正亮也坦言，「調查權的行使一定還是鬥爭，不可能立法院都沒有政治攻防，比如說調查權國民黨一定要行使，不然人家就要提出釋憲，所以你等於跟憲法法庭是現在比賽時間，一定要表現得讓民眾覺得，這個國會改革是有價值的，爭取民意也會影響到大法官的意見」。

郭正亮說，「若5條條文全部宣佈違憲，你說得過去？如果憲法法庭真的這樣幹，我第一個開幹司法院，五個條文你要有意見，你要看細部」。郭正亮最後直言，「這部分無法避免，另外就是民生法案，這個應該說得通，因為據我了解，有一些很敏感的話題就明年再處理，今年還是做點正事，彰顯國會改革的必要，讓一些民生法案迅速落實」。