屏東縣前縣議員吳亮慶也表態參選長治鄉長補選。（本報資料照）

屏東縣長治鄉將在7月底進行鄉長補選，民進黨屏東縣黨部3日召開執委會，一致通過徵召現任長治鄉民代表邱佳娟參選。目前表態參選的還有泛綠的前縣議員吳亮慶、無黨籍陳琮賀，國民黨人選還在協調，選情競爭激烈。

長治鄉長古佳川因涉貪汙案一審遭判刑停職，4月21日主動向縣府提出辭呈，所餘任期超過2年，將進行鄉長補選，屏東縣選委會已公告6月12至14日辦理鄉長補選候選人登記作業，並訂於7月27日為補選投開票日。

民進黨屏東縣黨部原於5月27日執委會中提出臨時動議，推薦連任3屆的現任長治鄉民代表暨縣黨部執評委邱佳娟參選長治鄉長，但因作業期程來不及，無法依民進黨公職人員提名辦法作業，因此改以徵召方式辦理，並授權縣黨部主委羅平道徵詢邱佳娟本人及地方黨公職意見。

經徵詢屏北陳明達議員、張振亮議員等人意見後，均一致推薦邱佳娟為最佳人選。縣黨部今日召開第19屆第23次執委會，除審定執評委候選人資格外，會中一致通過徵召提名邱佳娟代表民進黨參選長治鄉長補選。

民進黨屏東縣黨部主委羅平道呼籲同志團結一致，全力支持黨推薦候選人，贏得勝選，帶給長治政治新氣象。

現年38歲的邱佳娟，曾經擔任前鄉長許玉秀的行政助理，已連任3屆鄉代，也曾是屏東縣長周春米擔任立委時的特助，任民進黨屏縣黨部縣代表、執行委員各2屆，日前剛當選民進黨全國黨代表。

除了邱佳娟，表態參選的還有前議員吳亮慶，吳亮慶長年來都是民進黨籍，但前年在第20屆縣議員就職並選舉正副議長時跑票，把議長票投給無黨籍鄭清原、副議長票則投廢票，並直言：「是我開除民進黨！」當時的他說，屏東的民進黨已經沒有當初的精神了，不值得再參加，但他不會主動提退黨，隨便黨部處置。

前年10月，變成無黨籍的吳亮慶因涉賄選遭判當選無效定讞，雖解除縣議員職務，但基層實力仍不減，表態參選鄉長補選後，外界存在「泛綠分裂」的看法，但他信心滿滿，持續經營並布局。