44歲香港女星張柏芝為初代「星女郎」之一，演出周星馳電影《喜劇之王》走紅，憑藉亮麗外貌接拍過不少電影，但在2008因捲入陳冠希「豔照門」事業受到重創，經過幾年時間才漸漸重回螢光幕前。怎料，近日她的前老闆兼經紀人余毓興特地推出一首《以犬之名》的歌，偷臭張柏芝，事隔一天張柏芝不忍了，出面喊告。

余毓興2020年曾告張柏芝違約，余毓興表示2011年和張柏芝簽訂了「全球獨家經理人合約」，他先墊支4000萬港元(約1.6億台幣)給張柏芝，但對方卻拿到錢後，就翻臉不認人，讓他氣得提告，並求償港幣1276萬元（約新台幣5285萬元），但案件至今沒有定案，據悉，案件最快要等到明年才會開庭續審。

張柏芝工作室聲明。（圖／張柏芝工作室 微博）

而近日余毓興又再有動作，推出歌曲《以犬之名》，還拍攝MV，根據《東網》報導，余毓興表示，自己愛狗如命，所以當有人以狗的忠誠作誓言表示忠心時，自己就很容易就打動，他表示：「我一時感性，在三天内支付張柏芝4000萬港幣簽約金救她於水火」。

香港女星張柏芝。（圖／中時資料照）

對於這些指控，張柏芝也不忍了，透過工作室發表聲明，強調余毓興歌曲及相關言論均為虛假，嚴重不實，這些行為已經嚴重中傷張柏芝。工作室已發出律師函。而針對小紅書帳號「餘生相伴」涉嫌侵權行為將進行起訴，要求該帳號的註冊者要公開賠禮道歉、賠償損失等法律責任。並指出余毓興曾在2014年偽造公章，以張柏芝經紀人名義擅自對外簽約，當時張柏芝就已經針對此事發出律師函。

余毓興推出爭議歌曲《以犬之名》。（圖／翻攝東網）

今（3）日稍早余毓興也在小紅書「餘生相伴」拍片回應張柏芝工作聲明，他強調反駁自己從來沒有偽造過張柏芝任何公章，他表示：「請張柏芝小姐聘用更專業的團隊，不要再紕漏百出」。他強調自己從2011年到現在「從來沒有收到過任何一宗由張柏芝小姐，向法院入禀控告本人或AEG ENTERTAINMENT GROUP LTD的官司訴訟」，並提到自己手上有張柏芝親口確定合約生效的錄音檔。

他也像張柏芝喊話：「本人在此鄭重呼籲張柏芝小姐回頭是岸，雖然你的行為嚴重的傷害了我，行為令人髮指，但只要你真心悔過，我是可以原諒你的」。