經常介紹解放軍裝備的CCTV-7 頻道，日前報導中國北方工業(Norinco)的625E型近程防空武器，其設計很類似俄羅斯「鎧甲S1」(Pantsir-S1)防空系統，都是彈砲合一式的配置。

軍隊識別(Army Recognition)報導，625E型彈砲綜合武器包括1門6管25公釐加特林機砲，有效射程2.5公里。該砲能夠對抗各種空中威脅，包括飛機、直升機、巡弋飛彈、徘徊彈藥，以及低空飛行的無人機。要是遇到地面威脅，對輕型裝甲車與建築物守軍也能揮次要作用。

至於飛彈系統則是8枚「飛弩16」(FN-16)近程防空飛彈，最大射程為6公里。採用紅外線尋標，可攔截低空和超低空目標。然而，在某些配置中，該系統可以攜帶「飛豹10」(FB-10)飛彈，其射程更遠，可達10公里， 15公尺至5000公尺高度區間的威脅都能應付。

該系統安裝在高機動底盤上，類似於ZBL-08輪式步兵戰車，在各種地形上提供高機動性。

觀測與瞄準方面，625E型結合了搜索雷達、追蹤雷達和光電追蹤系統，使其能夠偵測和追蹤低空飛行的飛機、無人機、直升機和巡弋飛彈。在偵測到高目標後，搜尋雷達提供目標指示訊息，將追蹤雷達和光電系統引導至目標位置。此外，該系統還配備了紅外線光學感測器，紅外線攝影機可以輔助捕捉目標，減低脫鎖。

俄羅斯的鎧甲-S1彈砲合一防空系統。(圖/俄羅斯陸軍)

它與俄羅斯鎧甲系統非常相似，差別在於鎧甲採用4具30公釐機砲，穩定度與射擊密度可能不如和625E，不過俄羅斯的57E6M-E 飛彈射程較長，因此Army Recognition認為，還是俄羅斯鎧甲系統更強大一些。