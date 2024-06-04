身為人夫、人父的45歲新北地檢署檢察官陳漢章（樂檢），因熱愛穿女裝，近年來開始穿女裝「做自己」，被封為「最美檢察官」，也經常在網上曬出時尚穿搭， IG吸引超過8萬粉絲追蹤。不過人紅是非多，近日被網友批評為成就五子登科、「女裝癖」、「跨性別」，騙妻結婚生子，陳漢章老婆也親上火線直球回應。

「最美檢察官」的老婆發文提到，近來，只要檢座上新聞，就會有人以留言形式指責檢座自私，最近甚至會直接到粉專直斥檢座，可能很多人喜歡捕風捉影，說他為了五子登科也為了成就「女裝癖」或是「跨性別」而騙婚生子，但「根本就是無稽之談！」

陳漢章妻子指出，最近和檢座共同著作《我的老公是美女檢察官》即將出版，寫文期間增補了IG連載內容、跟回憶這一路和丈夫是怎麼走過來的，「我很確信我們是因為愛情而走入婚姻。雖然老公好不好自己知道就好，但看了諸多指教，針對『自私』這一塊可不能讓他白白背負『莫須有』的罪名」。

她接著強調，對「變態」後的檢座確實曾心懷不滿，也經歷過了一段很痛苦的時期，但是陳漢章對家庭的付出，她都是看在眼裡、記在心底的。陳漢章老婆細數優點：「他每天上班都是以極高效率完成工作，下班一刻都不會在外逗留，為的就是能早點回家陪伴我跟太子，回到家後除了分擔家務、照顧小朋友之外也從不抱怨牢騷，對家人溫柔而無負面情緒」，只說到這請問有多少人能辦得到？

她述說自己有天送完孩子上學又縮回被窩，陳漢章看她不太對勁，就請假觀察她的身體狀況，還陪同看完醫生才去上班。自己身體不適在家躺一天，陳漢章卻1打2（孩子和太太）還是可以把家裡整理得有條不紊，把妻小都照顧很好。「除了日常諸多瑣碎的照料，他給予我極大的自由，我想做什麼他都會給予全力支持，我想單飛出國只須告知不是徵詢，我想當作家也是因為有他這個題材才能達成理想。」

陳漢章的妻子表示，他會走到這一步，是連他以前的自己都無法預測到的，雖然他的「變態」會讓生活產生種種問題，但他總是在遇到問題時可以努力尋求解決辦法，雖然有些事仍然無解，但他的努力是有目共睹的。

文末，陳漢章老婆強調，不管各位出於善意（心疼我）或惡意（單純想罵檢座）說他自私，我覺得各位別想太多了：「因為這世界能說他自私的只有我，但我一點都不覺得他自私」。